В Туве 26 июня объявлен днём траура в связи со смертью верховного ламы

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В Туве 26 июня объявлен днём траура в связи со смертью верховного ламы Джампела Лодоя, который ранее заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующий указ подписал глава республики Шолбан Кара-оол.
В Туве 26 июня объявлен днём траура в связи со смертью верховного ламы
  • © Централизованная Буддийская Религиозная Организация "Управление Камбы-Ламы Республики Тыва". Хурээ "Цеченлинг"

«Постановляю: объявить 26 июня 2020 года днём траура в Республике Тыва. В день траура на территории Республики Тыва приспустить государственный флаг республики», — приводит текст его распоряжения пресс-служба правительства.

Кроме того, поручено создать правительственную комиссию и оказать содействие в организации похорон верховного ламы.

Глава Тувы также выразил соболезнования родным верховного ламы и всем буддистам республики.

Верховный лама Тувы скончался 23 июня в возрасте 44 лет.

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