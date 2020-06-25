В Туве 26 июня объявлен днём траура в связи со смертью верховного ламы
- © Централизованная Буддийская Религиозная Организация "Управление Камбы-Ламы Республики Тыва". Хурээ "Цеченлинг"
«Постановляю: объявить 26 июня 2020 года днём траура в Республике Тыва. В день траура на территории Республики Тыва приспустить государственный флаг республики», — приводит текст его распоряжения пресс-служба правительства.
Кроме того, поручено создать правительственную комиссию и оказать содействие в организации похорон верховного ламы.
Глава Тувы также выразил соболезнования родным верховного ламы и всем буддистам республики.
Верховный лама Тувы скончался 23 июня в возрасте 44 лет.