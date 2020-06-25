RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу»
Ведущими стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией* Виталий Серуканов, освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина и продюсер Митя Леонтьев.
В стриме также приняла участие доктор исторических наук Наталия Нарочницкая, которая прокомментировала ситуацию с оскорблениями Алексеем Навальным ветерана Игната Артёменко.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.