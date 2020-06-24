Кустурица поделился впечатлениями от Главного храма ВС России

Сербский режиссёр Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооружённых сил России, возведённый в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны.

Как отмечается, он ознакомился с элементами художественно-архитектурного убранства храма, больше всего его впечатлил образ Спаса Нерукотворного.

«Не могу поверить, что этот комплекс был построен за 1,5 года. Появление Главного храма Вооружённых Сил России — это симбиоз православного чувства и границ вашей родины. Без этого чувства и без этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с богом. Главный храм Вооружённых сил России — это сила, талант и вера», — сказал Кустурица.

Режиссёру также показали залы и галереи музейного комплекса «Дорога памяти», где размещены исторические экспонаты времён войны. В ходе экскурсии Кустурица оставил запись в книге почётных гостей.

Открытие музейно-храмового комплекса состоялось 22 июня. В мероприятиях приняли участие президент России Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны Сергей Шойгу.