В Волгограде после реставрации открыли монумент «Родина-мать зовёт!»
- РИА Новости
В мероприятиях принимала участие министр культуры Ольга Любимова.
Она отметила, что жемчужина памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» олицетворяет силу духа, мужество, героизм и бесстрашие советских солдат.
«Ежегодно сюда приходят сотни тысяч людей, чтобы почтить память воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Именно поэтому для нас важно сохранить его для поколений, в память о нашей великой истории», — сказала глава Минкультуры.
Любимова поздравила почётных гостей с открытием обновлённой скульптуры — одного из крупнейших памятников России.
Реставрацию скульптуры «Родина-мать зовёт!» не проводили с её открытия в 1967 году.