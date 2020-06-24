В Волгограде после реставрации открыли монумент «Родина-мать зовёт!»

Торжественное открытие монумента «Родина-мать зовёт!» состоялось на Мамаевом кургане в Волгограде, передаёт ТАСС.

В мероприятиях принимала участие министр культуры Ольга Любимова.

Она отметила, что жемчужина памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» олицетворяет силу духа, мужество, героизм и бесстрашие советских солдат.

«Ежегодно сюда приходят сотни тысяч людей, чтобы почтить память воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Именно поэтому для нас важно сохранить его для поколений, в память о нашей великой истории», — сказала глава Минкультуры.

Любимова поздравила почётных гостей с открытием обновлённой скульптуры — одного из крупнейших памятников России.

Реставрацию скульптуры «Родина-мать зовёт!» не проводили с её открытия в 1967 году.