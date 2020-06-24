Главком ВС Мьянмы помог 19 россиянам вернуться на родину
- РИА Новости
Он отметил, что мьянманцам присуще чувство сострадания.
«Мы всё равно собирались приехать в Россию, и на самолёте оставалось много свободных мест, я представил, какой для них это будет радостью, если мы возьмём их с собой, какое облегчение они испытают, когда решатся их проблемы, и я бы тоже разделил с ними эту радость. Тогда я и принял решение взять их с собой. Сострадание — это главная причина», — сказал Мин Аунг Хлайн.
В марте правительство Мьянмы приняло решение приостановить въезд иностранных граждан в страну через пограничные контрольно-пропускные пункты для предотвращения распространения коронавируса.