Минтруд рассказал о выплатах соцработникам в период пандемии

Сотрудникам социальных учреждений за работу в период пандемии коронавируса было перечислено более 130 тыс. выплат на общую сумму в размере 3,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

«За работу в период пандемии работникам социальных учреждений перечислено 136 тыс. выплат на общую сумму в 3,8 млрд рублей. Выплаты направлены тем сотрудникам, которые самоизолировались внутри стационарных социальных организаций вместе с проживающими в них гражданами», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по решению президента период расчёта стимулирующих выплат для учреждений, перешедших на закрытый режим работы, продлён ещё на 2 месяца — на эти цели будет дополнительно направлено 3,6 млрд рублей.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, с учётом ранее выделенного финансирования всего на выплаты предусмотрено более 11 млрд рублей.

В ведомстве напомнили, что обязательное условие для получения таких выплат — работа в 14-дневной смене внутри учреждения без ухода домой для минимизации риска инфицирования проживающих там граждан.

Так, врачи в подобных соцучреждениях дополнительно получают по 40 тыс. рублей за каждую такую смену, а если во время смены они оказывали помощь гражданам с коронавирусом — то по 60 тыс. рублей.