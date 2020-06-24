По факту потасовки в Саратовской областной думе проводится проверка

Мандатная комиссия оценит поведение депутатов Саратовской областной думы после конфликта, который произошёл накануне между парламентариями.

«В настоящий момент проводится внутренняя проверка. Решение будет принимать мандатная комиссия, которая определит виновных в инциденте», — приводит ТАСС слова представителя областной думы.

Во вторник, 23 июня, заседание областной думы, длившееся почти 12 часов, прервалось из-за потасовки между депутатами.

Инцидент произошёл во время выступления председателя мандатной комиссии Николая Бушуева, который оглашал решение о нарушении депутатами Дмитрием Чернышевским и Николаем Бондаренко правил депутатской этики на заседаниях комитетов парламента.

Во время зачитывания решения Бондаренко встал со своего места и начал съёмку на мобильный телефон. Другие депутаты начали призывать его вернуться на место, инцидент перерос в обливание друг друга водой и потасовку. Спикер думы Александр Романов объявил перерыв прямо во время выступления Бушуева.