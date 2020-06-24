По факту потасовки в Саратовской областной думе проводится проверка

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Мандатная комиссия оценит поведение депутатов Саратовской областной думы после конфликта, который произошёл накануне между парламентариями.
По факту потасовки в Саратовской областной думе проводится проверка
  • РИА Новости

«В настоящий момент проводится внутренняя проверка. Решение будет принимать мандатная комиссия, которая определит виновных в инциденте», — приводит ТАСС слова представителя областной думы.

Во вторник, 23 июня, заседание областной думы, длившееся почти 12 часов, прервалось из-за потасовки между депутатами.

Инцидент произошёл во время выступления председателя мандатной комиссии Николая Бушуева, который оглашал решение о нарушении депутатами Дмитрием Чернышевским и Николаем Бондаренко правил депутатской этики на заседаниях комитетов парламента.

Во время зачитывания решения Бондаренко встал со своего места и начал съёмку на мобильный телефон. Другие депутаты начали призывать его вернуться на место, инцидент перерос в обливание друг друга водой и потасовку. Спикер думы Александр Романов объявил перерыв прямо во время выступления Бушуева.

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