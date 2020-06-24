Механизированную колонну на параде в Чите возглавил Т-34

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Механизированную колонну на параде в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Чите возглавил танк Т-34.
Механизированную колонну на параде в Чите возглавил Т-34
  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

«На площади Ленина в Чите прошёл торжественный парад пеших расчётов и механизированной колонны, а также пролёт авиации, посвящённый 75-й годовщине Победы… Прохождение механизированной колонны возглавил легендарный советский средний танк Т-34 времён Великой Отечественной войны», — приводит РИА Новости сообщение Восточного военного округа.

В составе колонны прошло более 50 единиц техники, состоящей на вооружении соединений и войсковых частей гарнизона.

В среду, 24 июня, на Красной площади в Москве проводится военный парад в честь 75-летия победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. RT ведёт трансляцию прохода военной техники по Тверской улице.

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