В Нижнем Новгороде утвердили новую структуру городской администрации

На заседании Думы Нижнего Новгорода утвердили новую структуру городской администрации.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на управление по связям с общественностью и СМИ гордумы.

У главы города остаётся пять заместителей из семи. Число структурных подразделений уменьшилось с 28 до 24 благодаря объединению некоторых управлений и департаментов.

Главе городской администрации по-прежнему будут напрямую подчиняться руководители районных администраций.

Ранее «Реальное время» сообщало, что выборы президента Татарстана назначены на 13 сентября.