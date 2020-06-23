В Нижнем Новгороде утвердили новую структуру городской администрации
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на управление по связям с общественностью и СМИ гордумы.
У главы города остаётся пять заместителей из семи. Число структурных подразделений уменьшилось с 28 до 24 благодаря объединению некоторых управлений и департаментов.
Главе городской администрации по-прежнему будут напрямую подчиняться руководители районных администраций.
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