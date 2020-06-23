В Нижнем Новгороде утвердили новую структуру городской администрации

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На заседании Думы Нижнего Новгорода утвердили новую структуру городской администрации.
В Нижнем Новгороде утвердили новую структуру городской администрации
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на управление по связям с общественностью и СМИ гордумы.

У главы города остаётся пять заместителей из семи. Число структурных подразделений уменьшилось с 28 до 24 благодаря объединению некоторых управлений и департаментов.

Главе городской администрации по-прежнему будут напрямую подчиняться руководители районных администраций.

Ранее «Реальное время» сообщало, что выборы президента Татарстана назначены на 13 сентября.

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