Адвокат дала рекомендации туристам по путешествиям после снятия ограничений

Адвокат, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим дала рекомендации туристам по путешествиям после снятия ограничений.

«Если россиянин решил посетить другой регион или страну, то ему необходимо следовать ряду рекомендаций. Во-первых, желательно тщательно проанализировать ситуацию в этом регионе или этой стране с распространением коронавируса и ознакомиться с теми мерами, которые принимаются властями для борьбы с последствиями пандемии», — заявила эксперт медиагруппе «Патриот» и Nation News.

В противном случае, отметила Сулим, можно попасть в неприятную ситуацию, например, на карантин с запретом покидать гостиничный номер.

Во-вторых, считает адвокат, нужно обратить особое внимание на оформление страховки, поскольку на фоне пандемии именно страхование здоровья позволит хотя бы частично покрыть ущерб, который может быть нанесён туристу, если он заболеет.

Как напомнила Сулим, медицинская страховка станет недействительной, если её обладатель въедет в страну, где объявили карантин или ввели чрезвычайное положение в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Адвокат также рекомендует изучить, включает ли страховка такую опцию, как оплата возвращения на родину после прохождения карантина или медицинских процедур.

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