Эксперт рассказал, как увеличить скорость работы смартфона

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Шеф-редактор журнала «Мобильные технологии» Леонтий Букштейн рассказал, как увеличить скорость работы смартфона.
Эксперт рассказал, как увеличить скорость работы смартфона
  • Pixabay

«Если человек на смартфон постоянно скачивает какие-то интересные ему вещи: книги, аудио или что-то ещё, то у него, как в компьютере, память заполняется, и устройство начинает тормозить. Здесь нужно знать меру», — заявил он в беседе с Newinform.

Как отметил эксперт, скорость работы телефона напрямую зависит от количества свободной памяти.

Букштейн советует периодически удалять ненужные приложения, фотографии, видео и другие файлы из встроенной памяти. Особое внимание нужно уделить папкам мессенджеров.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН напомнил о необходимости дезинфицировать смартфоны в связи с ситуацией с коронавирусом.

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