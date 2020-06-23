Эксперт рассказал, как увеличить скорость работы смартфона
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«Если человек на смартфон постоянно скачивает какие-то интересные ему вещи: книги, аудио или что-то ещё, то у него, как в компьютере, память заполняется, и устройство начинает тормозить. Здесь нужно знать меру», — заявил он в беседе с Newinform.
Как отметил эксперт, скорость работы телефона напрямую зависит от количества свободной памяти.
Букштейн советует периодически удалять ненужные приложения, фотографии, видео и другие файлы из встроенной памяти. Особое внимание нужно уделить папкам мессенджеров.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН напомнил о необходимости дезинфицировать смартфоны в связи с ситуацией с коронавирусом.