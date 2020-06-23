Эксперт дал рекомендации по продлению работы аккумулятора смартфона

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Шеф-редактор журнала «Мобильные технологии» Леонтий Букштейн дал рекомендации по продлению работы аккумулятора смартфона.
Эксперт дал рекомендации по продлению работы аккумулятора смартфона
  • Pixabay

«У многих пользователей существует такая проблема, что некоторые приложения запущены и работают в фоновом режиме. Нужно посмотреть в настройках список запущенных приложений и закрыть их», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, лучше открывать программы по мере необходимости, а затем снова закрывать их.

Кроме того, сказал Букштейн, аккумулятор может быстро разряжаться из-за дисплея, который остаётся включённым после разговора.

Он также советует не оставлять смартфон подключённым к зарядному устройству на всю ночь.

«Естественно, количество зарядов-разрядов у аккумулятора ограниченное», — напомнил эксперт. В случае необходимости он рекомендует менять батарею.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН напомнил о необходимости дезинфицировать смартфоны в связи с ситуацией с коронавирусом.

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