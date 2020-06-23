Психолог рассказала, как подготовить ребёнка к возвращению в детсад

Короткая ссылка
Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала, как подготовить ребёнка к возвращению в детсад.
Психолог рассказала, как подготовить ребёнка к возвращению в детсад
  • РИА Новости

«Дети намного быстрее адаптируются к изменяющимся условиям», — цитирует эксперта сайт «Москва 24».

Овчаренко рекомендует прежде всего поговорить с ребёнком, напомнить, как он ходил в детсад раньше, акцентировать внимание на позитивных воспоминаниях.

Как отметила эксперт, в большей степени речь идёт о родительских страхах — взрослые транслируют свою тревогу детям.

Кроме того, сказала Овчаренко, ребёнка нужно начинать готовить за 7—10 дней.

«Чтоб не было такого, что ты дома сидишь и развлекаешься, а завтра ты снова повзрослел и идёшь в детский сад», — пояснила она.

Ранее психолог Владимир Крупин в беседе с Nation News дал рекомендации по общению с подростками во время режима самоизоляции, когда семьи проводят большую часть времени дома, работая или учась дистанционно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить