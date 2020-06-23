Психолог рассказала, как подготовить ребёнка к возвращению в детсад

Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала, как подготовить ребёнка к возвращению в детсад.

«Дети намного быстрее адаптируются к изменяющимся условиям», — цитирует эксперта сайт «Москва 24».

Овчаренко рекомендует прежде всего поговорить с ребёнком, напомнить, как он ходил в детсад раньше, акцентировать внимание на позитивных воспоминаниях.

Как отметила эксперт, в большей степени речь идёт о родительских страхах — взрослые транслируют свою тревогу детям.

Кроме того, сказала Овчаренко, ребёнка нужно начинать готовить за 7—10 дней.

«Чтоб не было такого, что ты дома сидишь и развлекаешься, а завтра ты снова повзрослел и идёшь в детский сад», — пояснила она.

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