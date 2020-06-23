В Удмуртии перезахоронили останки погибшего под Сталинградом солдата

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В Управлении Росгвардии по республике Удмуртия рассказали о церемонии перезахоронения останков младшего лейтенанта Андрея Григорьева, погибшего в августе 1942 года под Сталинградом.
В Удмуртии перезахоронили останки погибшего под Сталинградом солдата
  • © Пресс-служба Управления Росгвардии по Удмуртии

Как передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, церемония состоялась 21 июня в посёлке Ува.

«Наш земляк Андрей Григорьев исполнил свой солдатский долг. Он навсегда останется в нашей памяти героем и истинным защитником своего Отечества. Присутствующие сегодня здесь юнгвардейцы всегда будут помнить этот день и знать, что ничто не забыто и никто не забыт», — заявил председатель совета ветеранов региональной организации ветеранов войск правопорядка генерал-майор в отставке Александр Кобзев.

Присутствовавшие на церемонии почтили память Андрея Григорьева минутой молчания.

Ранее, как сообщали «Невские новости», военные Западного военного округа почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

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