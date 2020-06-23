В Удмуртии запретят продажу бестабачных никотиновых смесей
- РИА Новости
Как передаёт ИА «Удмуртия», такое решение депутаты приняли на сессии Госсовета 23 июня 2020 года.
Первый заместитель председателя Госсовета, руководитель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова подчеркнула, что такое решение связано с необходимостью защитить граждан республики от негативного влияния никотиновых смесей.
Отмечается, что торговля бестабачными никотиновыми смесями уже запрещена в девяти регионах России.
Ранее, как сообщал портал «Новый Севастополь», депутаты законодательного собрания Севастополя в двух чтениях утвердили закон, запрещающий продажу бестабачных изделий несовершеннолетним.