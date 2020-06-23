Глава Ростуризма рассказала о туристических преимуществах Хакасии
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По её словам, туризм в Хакасии — это новое нестандартное направление.
«Готовясь к летнему сезону, мы думали о безопасном доступном отдыхе в нашей стране. Мы подумали, что многие люди после долгого карантина захотят чуть больше простора, экзотики, общения с природой. И для тех, хочет новых мест, новых приключений, Хакасия станет новым направлением», — подчеркнула Дарина Догузова в беседе с НСН.
Она добавила, что Ростуризм договорился с федеральным оператором ANEХ Tour об открытии региона для путешественников в пилотном режиме.
Ранее вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах поддержки внутреннего туризма.