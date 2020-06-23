Источник: на стройке в Петербурге обрушились перекрытия

На стройке в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия между этажами, рассказал источник в экстренных службах.

Об этом сообщают «Невские новости».

По имеющимся данным, инцидент произошёл в посёлке Сергиево в Красносельском районе, где расположено неэксплуатируемое здание.

«В трёхэтажном (размер 15 на 20 метров) неэксплуатируемом здании произошло обрушение кровли на площади 30 кв. метров. Со слов заявителя, обрушение произошло два дня назад. Завалы обследованы, никто не обнаружен», — цитирует источник газета «Известия».

В мае сообщалось, что в Петербурге организовали проверку по факту обрушения балконов.