Эксперт оценила перспективы развития туризма в Хакасии

Заместитель генерального директора туроператора «ANEX Tour Россия» Яна Муромова рассказала о перспективах развития туризма в Хакасии.

В беседе с НСН она отметила, что 50% успеха Хакасии — это доброжелательность местных жителей и их желание принимать гостей.

«Регион прилагает все усилия, чтобы отдых получился незабываемым. Отмечу и поддержку местного бизнеса. Принимающая компания была на одной волне, 30% борта, который вылетает 19 июля, уже заполнен, думаю, что заполняемость достигнет 90%», — заявила Муромова.

Она добавила, что вслед за Хакасией другие регионы также задумались о развитии внутреннего туризма.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал ситуацию с повышением цен на внутренние перелёты.