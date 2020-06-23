Эксперт оценила перспективы развития туризма в Хакасии

Короткая ссылка
Заместитель генерального директора туроператора «ANEX Tour Россия» Яна Муромова рассказала о перспективах развития туризма в Хакасии.
Эксперт оценила перспективы развития туризма в Хакасии
  • РИА Новости

В беседе с НСН она отметила, что 50% успеха Хакасии — это доброжелательность местных жителей и их желание принимать гостей.

«Регион прилагает все усилия, чтобы отдых получился незабываемым. Отмечу и поддержку местного бизнеса. Принимающая компания была на одной волне, 30% борта, который вылетает 19 июля, уже заполнен, думаю, что заполняемость достигнет 90%», — заявила Муромова.

Она добавила, что вслед за Хакасией другие регионы также задумались о развитии внутреннего туризма. 

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал ситуацию с повышением цен на внутренние перелёты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить