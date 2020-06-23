Эксперт оценила перспективы развития туризма в Хакасии
- РИА Новости
В беседе с НСН она отметила, что 50% успеха Хакасии — это доброжелательность местных жителей и их желание принимать гостей.
«Регион прилагает все усилия, чтобы отдых получился незабываемым. Отмечу и поддержку местного бизнеса. Принимающая компания была на одной волне, 30% борта, который вылетает 19 июля, уже заполнен, думаю, что заполняемость достигнет 90%», — заявила Муромова.
Она добавила, что вслед за Хакасией другие регионы также задумались о развитии внутреннего туризма.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал ситуацию с повышением цен на внутренние перелёты.