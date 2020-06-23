Глава Хакасии рассказал о снижении стоимости авиабилетов для туристов

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Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов заявил об уменьшении стоимости авиабилетов в два раза.
Глава Хакасии рассказал о снижении стоимости авиабилетов для туристов
  • Pixabay

Как сообщает НСН, старт новой чартерной полётной программы запланирован на 19 июля.

«Для нас, конечно, ключевой момент в том, что путешествия в Хакасию становятся более доступными для жителей нашей страны и, в частности, для европейской её части. Ни для кого не секрет, что одной из проблем по развитию туризма является высокая цена авиаперелёта. Благодаря тому, что мы попали в чартерную программу, действительно стоимость удалось сократить практически в два раза», — заявил Коновалов.

По его словам, отдых в Хакасии — это уникальная возможность для туристов познакомиться с историей и культурой региона.

Ранее глава компании «IP. Стратегические коммуникации», создатель и руководитель Всероссийской школы блогеров Евгения Куцуева в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с туризмом в России.

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