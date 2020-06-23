В Москве 36 тысяч компаний воспользовались мерами поддержки бизнеса

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что к середине июня 36 тыс. коммерческих организаций воспользовались мерами поддержки бизнеса.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

По словам Владимира Ефимова, фактический объем поддержки составил почти 25 млрд рублей.

Он уточнил, что более пяти тыс. организаций получили отсрочку по налогам, 26 тыс. компаний — отсрочку по оплате торгового сбора.

Плату за аренду городской недвижимости отменили 1,4 тыс. предпринимателей. Ещё 3,5 тыс. компаний получили отсрочку арендных платежей и платежей по выкупу городского имущества.

«Всего помощью воспользовались уже 36 тыс. предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей, в которых работают 770 тыс. человек. Эти компании могут направить высвободившиеся средства на выполнение обязательств перед своими сотрудниками и на поддержку своего бизнеса», — заявил Ефимов.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.