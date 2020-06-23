В Госдуме предложили вносить данные об аварийных домах в Росреестр

В Госдуме предложили обязать региональные и муниципальные органы власти направлять сведения об аварийных и подлежащих сносу домах в Росреестр.

По мнению авторов инициативы, это позволит предотвратить повторную покупку аварийного жилья гражданами, которые уже проживают в ветхом фонде.

«Зачастую граждане, которые должны быть расселены, снова приобретают жильё в аварийных домах. По сути, деньги государства тратятся неэффективно. Если бы люди при покупке недвижимости могли узнать, что тот или иной дом аварийный, это можно было бы предотвратить», — пояснила один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко в беседе с «Известиями».

По её словам, некоторые граждане специально покупают такую недвижимость с целью получения впоследствии денежной компенсации, а поправки в закон позволили бы избежать подобных ситуаций.

Ранее, как сообщало ФАН, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев прокомментировал идею признания садоводств населёнными пунктами с целью упростить прописку в капитальных частных домах.