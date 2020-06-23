Московская область заняла первое место по показателям рождаемости в ЦФО

Московская область заняла первое место по показателям рождаемости в Центральном федеральном округе.

Как передаёт телеканал «360», за первые четыре месяца 2020 года в регионе на свет появился 24 931 ребёнок — на 10,1% больше, чем за тот же период в прошлом году.

«Московская область уделяет большое внимание медицинским организациям родовспоможения. На территории Подмосковья в последние годы создана уникальная система, позволяющая отслеживать любые изменения в состоянии беременной женщины, состоящей на учёте, обеспечивая своевременную высокопрофессиональную медицинскую помощь», — подчеркнула заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Отмечается, что в целом по стране Подмосковье занимает 24-е место по рождаемости: с прошлого года регион поднялся в рейтинге на 33 позиции.