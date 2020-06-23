Эксперт дал рекомендации по эксплуатации кондиционеров

Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» эколог-эксперт Антон Ястребцев дал рекомендации по эксплуатации кондиционеров.

При включении прибора после длительного перерыва рекомендуется предварительно промыть фильтры и протереть находящиеся под крышкой поверхности.

По словам специалиста, при работающем кондиционере не следует открывать окна.

«При открывании окна можно добиться только перерасхода энергии — с точки зрения экологии этого делать нельзя. Кондиционер не повышает содержания кислорода в помещении, не заменяет проветривания. Для человека он полезен только тем, что воздействует на теплообмен организма», — пояснил Антон Ястребцев в беседе с радио Sputnik.

Он рекомендовал сначала проветрить помещение, а затем включать кондиционер при закрытых окнах.

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