Эксперт дал рекомендации по эксплуатации кондиционеров

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Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» эколог-эксперт Антон Ястребцев дал рекомендации по эксплуатации кондиционеров.
Эксперт дал рекомендации по эксплуатации кондиционеров
  • Pixabay

При включении прибора после длительного перерыва рекомендуется предварительно промыть фильтры и протереть находящиеся под крышкой поверхности.

По словам специалиста, при работающем кондиционере не следует открывать окна. 

«При открывании окна можно добиться только перерасхода энергии — с точки зрения экологии этого делать нельзя. Кондиционер не повышает содержания кислорода в помещении, не заменяет проветривания. Для человека он полезен только тем, что воздействует на теплообмен организма», — пояснил Антон Ястребцев в беседе с радио Sputnik.

Он рекомендовал сначала проветрить помещение, а затем включать кондиционер при закрытых окнах.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с kp.ru рассказала, какие напитки не стоит употреблять в жару.

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