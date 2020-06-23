В «Ростехе» рассказали об акции со Знаменем Победы в небе над Коломной

Советник генерального директора холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» Сергей Хурсевич рассказал об акции со Знаменем Победы в небе над Коломной.

Как передаёт РИА Новости, в рамках акции в небе над Коломной было развёрнуто Знамя Победы площадью 375 кв. м.

По словам Сергея Хурсевича, в ней участвовали наиболее квалифицированные парашютисты, за плечами которых не менее 3 тыс. прыжков.

«Идея с флагами впервые появилась в 2010 году. Тогда самые маленькие флаги, которые мы спускали сегодня, были самыми большими. А дальше мы увеличивали масштабы полотен и дошли до тех показателей, которые вы видели. Это очень приличный уровень, буквально в трёх-четырёх местах мира прыгают с флагами такого размера», — подчеркнул он.

Специалист добавил, что парашютисты использовали новейшие системы, которые в конце 2019 — начале 2020 года завершили весь цикл испытаний и уже поставлены на снабжение Вооружённых сил.

Ранее гендиректор Музея Победы на Поклонной горе, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник в беседе с kp.ru прокомментировал проведение парада 24 июня.