В Уфе открыли памятник ушедшим на фронт

На площади уфимского железнодорожного вокзала открыли памятник, посвящённый героям, ушедшим на фронт летом 1941 года.

Как передаёт Mkset.ru, на открытии мемориала, созданного из гранита и бронзы скульптором Вадимом Кирилловым, присутствовал глава Башкирии Радий Хабиров.

«Сегодня, в День памяти и скорби, мы открыли этот мемориал на площади перед вокзалом. Здесь происходило самое трагичное — расставание родных людей, очень часто — навсегда... В той войне погибли 322 тыс. наших земляков. Вечная им память», — приводит издание слова Радия Хабирова.

Отмечается, что мемориал включает изображения девяти фигур, одетых в разные национальные костюмы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий открыли в Красногорске памятник Георгию Победоносцу.