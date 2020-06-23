В Уфе открыли памятник ушедшим на фронт

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На площади уфимского железнодорожного вокзала открыли памятник, посвящённый героям, ушедшим на фронт летом 1941 года.
В Уфе открыли памятник ушедшим на фронт
  • © Радий Хабиров
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Как передаёт Mkset.ru, на открытии мемориала, созданного из гранита и бронзы скульптором Вадимом Кирилловым, присутствовал глава Башкирии Радий Хабиров.

«Сегодня, в День памяти и скорби, мы открыли этот мемориал на площади перед вокзалом. Здесь происходило самое трагичное — расставание родных людей, очень часто — навсегда... В той войне погибли 322 тыс. наших земляков. Вечная им память», — приводит издание слова Радия Хабирова.

Отмечается, что мемориал включает изображения девяти фигур, одетых в разные национальные костюмы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий открыли в Красногорске памятник Георгию Победоносцу.

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