В больнице Тобольска зафиксировали вспышку коронавируса

В тобольской областной больнице COVID-19 подтвердился у 17 медиков.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, вспышка заболевания зафиксирована в терапевтическом отделении клиники.

«В терапевтическом отделении ГБУЗ ТО «Областная больница №3» (город Тобольск) зарегистрирован очаг заболевания новой коронавирусной инфекцией. У 17 медиков подтверждён диагноз COVID-19. Специалистами Роспотребнадзора проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия», — приводит издание сообщение оперштаба.

Ранее, как сообщало издание «Новый Севастополь», два отделения городской больницы №1 в Севастополе перевели в режим обсервации из-за COVID-19.