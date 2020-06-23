В больнице Тобольска зафиксировали вспышку коронавируса

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В тобольской областной больнице COVID-19 подтвердился у 17 медиков.
В больнице Тобольска зафиксировали вспышку коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Как сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, вспышка заболевания зафиксирована в терапевтическом отделении клиники.

«В терапевтическом отделении ГБУЗ ТО «Областная больница №3» (город Тобольск) зарегистрирован очаг заболевания новой коронавирусной инфекцией. У 17 медиков подтверждён диагноз COVID-19. Специалистами Роспотребнадзора проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия», — приводит издание сообщение оперштаба.

Ранее, как сообщало издание «Новый Севастополь», два отделения городской больницы №1 в Севастополе перевели в режим обсервации из-за COVID-19.

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