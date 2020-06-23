В больнице Тобольска зафиксировали вспышку коронавируса
- АГН «Москва»
- © Андрей Никеричев
Как сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, вспышка заболевания зафиксирована в терапевтическом отделении клиники.
«В терапевтическом отделении ГБУЗ ТО «Областная больница №3» (город Тобольск) зарегистрирован очаг заболевания новой коронавирусной инфекцией. У 17 медиков подтверждён диагноз COVID-19. Специалистами Роспотребнадзора проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия», — приводит издание сообщение оперштаба.
Ранее, как сообщало издание «Новый Севастополь», два отделения городской больницы №1 в Севастополе перевели в режим обсервации из-за COVID-19.