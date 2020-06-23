В России испытывают парашютную систему «Штурм»

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В России проводятся заводские испытания парашютной системы «Штурм», которая позволяет десантироваться с высоты 70 — 80 метров. Об этом в интервью РИА Новости заявил советник гендиректора холдинга «Технодинамика» Сергей Хурсевич.
В России испытывают парашютную систему «Штурм»
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«Мы сейчас продолжаем заводские испытания и, надеюсь, в обозримой перспективе выйдем на государственные», — рассказал он.

Также он рассказал, что использование новой парашютной системы позволит увеличить гибкость применения десантников и спецназа.

Хурсевич добавил, что это «единственная система, которая позволяет ввести подразделение сразу в бой, а не высаживаться в отдалении от переднего края, чтобы подготовиться к атаке на земле».

Ранее сообщалось, что в России планируют испытать новую дальнобойную винтовку.

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