На Камчатке используют «московскую модель» борьбы с коронавирусом

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Правительство Камчатского края заявило, что в регионе завершается переход на «московскую модель» борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 по рекомендации столичных специалистов.
На Камчатке используют «московскую модель» борьбы с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Рассчитываем, что «московская модель» даст у нас такой же эффект, как в столице, и рост заболеваемости пойдёт на убыль», — заявил врио губернатора региона Владимир Солодов, добавив, что первые результаты уже видны.

По его словам, в регионе реализованы задачи по наращиванию коечного фонда. К концу недели в регионе планируют окончательно наладить новую систему работы лабораторий. Отмечается, что результаты анализов на наличие COVID-19 будут получать в течение 48 часов.

Также в регионе развернули госпитали «долечивания». Пациентов с лёгкой формой коронавирусной инфекции, проходящих лечение на дому, бесплатно обеспечивают медикаментами. Кроме того, продолжается привлечение специалистов из других регионов.

Всего в Камчатском крае зафиксировано 1793 случая заболевания коронавирусом, в том числе 38 за последние сутки. В том числе 573 человека выздоровели, 38 скончались.

Ранее бригада московских врачей направилась на Камчатку для борьбы с коронавирусом.

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