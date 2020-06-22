Международный арбитраж отклонил иск Сергея Пугачёва к России

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Россия добилась отклонения требований бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачёва о выплате ему $14,5 млрд. Об этом заявили в пресс-службе российского Минюста.
Международный арбитраж отклонил иск Сергея Пугачёва к России
  • © Фото из личного архива Сергея Пугачёва

«Рассмотрев доводы Российской Федерации, состав арбитража отказал в удовлетворении всех требований С.В. Пугачёва», — говорится в сообщении.

По данным Минюста, Пугачёв в 2015 году, ссылаясь на получение в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России на основании соглашения между СССР и Францией о защите капиталовложений.

Как утверждал бизнесмен, его права как французского инвестора по данному соглашению были нарушены, а заявленный размер требований без учёта процентов превышал $14,5 млрд.

Россия оспаривала юрисдикцию арбитров на рассмотрение требований Пугачева, заявляя, что предприниматель не является французским инвестором и не доказал, что осуществил инвестиции, подлежащие защите по соглашению.

«С.В. Пугачёв также должен возместить российскому бюджету расходы на арбитражное разбирательство в размере, эквивалентном $5,8 млн», — говорится в сообщении.

Как отмечает Минюст, таким образом, России «удалось добиться полной победы» в споре с Пугачёвым и отклонения требований на сумму более $14,5 млрд «уже на этапе рассмотрения вопроса о наличии юрисдикции».

В марте 2017 года Генпрокуратура России направила во Францию запрос об экстрадиции Сергея Пугачёва.

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