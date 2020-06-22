Эксперт оценил данные о снижении цен на недвижимость в Европе

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов оценил данные о снижении цен на недвижимость в некоторых европейских странах.

По его словам, обеспеченные россияне давно решили вопрос с приобретением недвижимости за границей.

«От кого я могу теоретически ожидать некую подпитку спроса — некой новой волны — это от людей, которые ни в коем случае не относятся к самой верхушке и по обеспеченности, и по социальному статусу. Это, скорее, догоняющие и тяготеющие. Я предполагаю, что они в этой ситуации действительно могут купить», — отметил специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он добавил, что ситуация с коронавирусом может стать дополнительным стимулом для принятия решения о покупке недвижимости.

Ранее, как сообщало НСН, в столичном Департаменте по конкурентной политике заявили о повышении интереса к аукционам по городской недвижимости в три раза по сравнению с уровнем, отмечавшимся до введения ограничений по коронавирусу.