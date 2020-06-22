Эксперт оценил данные о снижении цен на недвижимость в Европе

Короткая ссылка
Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов оценил данные о снижении цен на недвижимость в некоторых европейских странах.
Эксперт оценил данные о снижении цен на недвижимость в Европе
  • РИА Новости

По его словам, обеспеченные россияне давно решили вопрос с приобретением недвижимости за границей. 

«От кого я могу теоретически ожидать некую подпитку спроса — некой новой волны — это от людей, которые ни в коем случае не относятся к самой верхушке и по обеспеченности, и по социальному статусу. Это, скорее, догоняющие и тяготеющие. Я предполагаю, что они в этой ситуации действительно могут купить», — отметил специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он добавил, что ситуация с коронавирусом может стать дополнительным стимулом для принятия решения о покупке недвижимости.

Ранее, как сообщало НСН, в столичном Департаменте по конкурентной политике заявили о повышении интереса к аукционам по городской недвижимости в три раза по сравнению с уровнем, отмечавшимся до введения ограничений по коронавирусу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить