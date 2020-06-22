МНПЗ принял участие в восстановлении памятников Победы в Капотне

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» принял участие в восстановлении памятников Победы в Великой Отечественной войне в районе Капотня.

Как передаёт сайт «Москва 24», МНПЗ принял участие в работах по восстановлению памятника воинам — жителям Капотни и воинам-нефтяникам, которые были инициированы в соответствии с запросом местных жителей.

«В Москве продолжается масштабная программа реставрации и восстановления памятников. Появляются новые точки, где монументы становятся центрами современного общественного пространства, где приятно и комфортно находиться. Благодаря вниманию Московского НПЗ к социальным проектам, сегодня и в Капотне таких мест стало больше», — отметила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Ранее URA.RU сообщало, что активисты «Волонтёров Победы» и «Поискового движения России» перед Днём памяти и скорби проведут международные субботники и приведут в порядок тысячи мемориалов Великой Отечественной войны.