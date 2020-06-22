В Москве представили интерактивную карту с памятными местами города
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Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, при наведении курсора на улицы, переулки, площади, бульвары и иные объекты дорожно-транспортной инфраструктуры можно получить подробную справку о месте.
Отмечается, что интерактивная карта призвана подчеркнуть и развить локальную идентичность районов.
Всего именами героев Великой Отечественной войны названы 164 улицы Москвы.
Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий открыли в Красногорске памятник Георгию Победоносцу.