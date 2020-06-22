В Подмосковье рассказали о работе обсерваторов

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С начала апреля обсерваторы Московской области разместили на карантин более 6,3 тыс. россиян, вернувшихся из-за рубежа.
В Подмосковье рассказали о работе обсерваторов
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», их доставили в санатории области для двухнедельной самоизоляции.

Министр имущественных отношений Наталья Адигамова отметила, что после получения двух отрицательных тестов на коронавирус домой вернулись уже 4,9 тыс. человек.

«Под размещение людей оборудовали пансионаты и санатории — как областные, так и частные. Сейчас в подмосковных обсерваторах ещё находятся 1,4 тыс. человек», — уточнила она.

Всего в начале апреля правительство региона подготовило более десяти обсерваторов для граждан, вернувшихся из-за рубежа.

В начале мая вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News рассказал о мерах, которые, по его словам, помогают снизить количество больных COVID-19.

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