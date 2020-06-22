В Приморье стартовало тестирование населения на антитела к COVID-19

В правительстве Приморского края заявили о старте тестирования населения на антитела к коронавирусу.

Как передаёт ИА PrimaMedia, Приморский край вошёл в список пилотных регионов для оценки популяционного иммунитета к COVID-19.

В правительстве отметили, что анкетирование уже закрыто, а исследования будут проводиться до 29 июня.

«За три дня поступило более 6 тыс. анкет, сейчас они обрабатываются. По итогам определятся конечные группы людей, которые пройдут тестирование, их мы уведомим через смс или по телефону», — уточнила главный санитарный врач по Приморскому краю Татьяна Детковская.

По словам главы региона Олега Кожемяко, необходимо организовать удобный график тестирования, чтобы избежать большого скопления людей при этой процедуре.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области появилась возможность сдать тест на антитела к коронавирусу в поликлиниках.