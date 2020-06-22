В Приморье рассказали об устранении последствий непогоды

В городах и районах Приморского края бригады энергетиков налаживают электроснабжение, нарушенное из-за дождя и ветра.

Как передаёт ИА PrimaMedia, большинство отключений уже устранено.

По информации краевого Министерства ЖКХ, за сутки произошло 28 аварийных отключений электричества, сейчас энергетики работают в Артёме, Уссурийске, в Анучинском, Октябрьском и Чугуевском муниципальных округах.

«Основные причины отключений — обрывы и перехлёсты проводов. Быстрому устранению мешают сильный дождь и ветер», — уточнили в ведомстве.

Ранее, как передавал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями.