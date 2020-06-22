Глава Ленобласти обратился к жителям региона в День памяти и скорби

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в День памяти и скорби обратился к жителям региона.
Глава Ленобласти обратился к жителям региона в День памяти и скорби
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как передаёт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, он напомнил, что в этот день 79 лет назад началась Великая Отечественная война.

«Долгих три года на территории Ленинградской области продолжались кровопролитные бои. Ленинградская земля понесла колоссальные потери. Подвиг советских солдат и жителей области позволил освободить Ленинград из вражеского кольца и прогнать оккупантов с нашей территории», — приводит пресс-служба слова Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что в этот день нужно вспомнить всех тех, кто ценой собственной жизни освобождал Родину, и пожелал всем мира, благополучия и плодотворной работы на благо Отечества.

«Невские новости» также сообщают, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов почтил память жертв Великой Отечественной войны, возложив цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище.

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