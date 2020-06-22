Глава Приморского края возложил цветы к Вечному огню во Владивостоке

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Глава Приморского края Олег Кожемяко вместе с представителями Приморского краевого совета ветеранов, курсантов МВД и ТОФ в День памяти и скорби возложил цветы к Вечному огню у мемориала «Боевая слава ТОФ» во Владивостоке.
Глава Приморского края возложил цветы к Вечному огню во Владивостоке
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона, присутствовавшие на церемонии почтили память погибших минутой молчания.

Олег Кожемяко заявил, что ровно 79 лет назад в этот день советские передовые части у границы проявили мужество и героизм, отбивая атаки фашистов, и сейчас главное — не забывать об их подвиге.

По словам главы региона, нужно беречь память об этих событиях, чтобы не допускать их повторения.

Глава Удмуртии Александр Бречалов, в свою очередь, возложил цветы к Вечному огню в Ижевске. 

«Ценой миллионов жизней досталась нам Великая Победа, нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась эта трагедия. Сегодня мы скорбим по павшим на поле боя, по тем, кто отдал жизнь в тылу и оккупированных городах, по каждому, чью жизнь унесла Великая Отечественная война. Помнить и никогда не повторять», — приводит ИА «Удмуртия» слова главы региона.

Издание также уточняет, что в День памяти и скорби Ижевск присоединится к международной акции «Свеча памяти».

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