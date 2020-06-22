В Крыму создали изображения советских памятников серии «Меч Победы»

Юные добровольцы создали изображения трёх монументов, входящих в триптих «Меч Победы», в крымских городах — Керчи, Симферополе и Евпатории.

Как отметил в беседе с «Крыминформ» секретарь региональной дирекции Года памяти и славы Евгений Костылёв, вечером 21 июня две картины из трёх запылали огнём, а гигантское изображение Родины-матери смогут увидеть все, кто прилетает в Крым на самолёте.

«В Крыму было принято решение воссоздать этот триптих. Сегодня в 21:00 в Керчи на центральной площади зажглось выложенное из свечей изображение памятника «Тыл — фронту». А в Евпатории, на месте высадки Евпаторийского десанта, появилась огненная картина «Воина-Освободителя» — на песке на площади около гектара зажгли канаты, которыми выложен контур изображения», — пояснил Евгений Костылёв.

Отмечается, что в реализации проекта принимали участие ребята из Юнармии и движения «Волонтёры Победы», а контуры изображений сделали профессиональные молодые художники.

В то же время, как сообщает ФАН, жители Севастополя, активисты и волонтёры выложили перед Вечным огнём на площади Нахимова образ советского матроса по мотивам картины Александра Дейнеки «Оборона Севастополя» из 10 тыс. свечей.