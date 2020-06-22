Перед Музеем Победы зажгли свечу памяти

Участники движения «Волонтёры Победы» и представители Минкультуры России зажгли главную памятную свечу от вечного огня и установили её в Зале памяти и скорби Музея Победы.

Как передаёт телеканал «360», они также возложили цветы к монументу «Скорбящая мать».

Отмечается, что после этого началась акция «Огненная картина войны»: на двух больших экранах транслировались видео и фото изображения горящих свечей, присланных со всей страны. От главной свечи были зажжены маленькие свечи волонтёров, из которых перед музеем была выложена памятная инсталляция.

Министр культуры России Ольга Любимова подчеркнула, что акция проводится в музее уже не первый год, и выразила надежду, что в следующий раз в Музее Победы соберутся все желающие.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Музей Победы на Поклонной горе подготовил виртуальную экскурсию, выставку и концерт к Дню памяти и скорби.