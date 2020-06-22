Более восьми тысяч предпринимателей Москвы получили помощь в центре поддержки экономики

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Более 8 тыс. предпринимателей получили помощь в московском центре поддержки экономики за три месяца.
Более восьми тысяч предпринимателей Москвы получили помощь в центре поддержки экономики
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, за этот период поступило 8,1 тыс. обращений от бизнеса из 20 отраслей экономики. 

Он пояснил, что центр был создан для оперативного взаимодействия с предпринимателями в условиях временных ограничений.

«Чаще всего в центр обращались представители торговли, бытовых услуг, производства, общепита и образования — все они охвачены мерами поддержки», — заявил Ефимов.

Отмечается, что после постепенного снятия ограничений количество обращений в центр снизилось до 200—300 в неделю.

Ранее экономист Михаил Беляев, эксперт Российского института стратегических исследований, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.

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