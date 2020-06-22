На ВДНХ начнут курсировать бесплатные электробусы

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В Москве рассказали, что с 24 июня бесплатные электробусы начнут перевозить посетителей по территории ВДНХ.
На ВДНХ начнут курсировать бесплатные электробусы
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Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на на портал мэра и правительства города, электробусы будут ежедневно курсировать каждые 1520 минут с 9:00 до 21:00.

«Электротранспорт появился на ВДНХ ещё в 1950-е годы, в то время здесь проходила внутренняя троллейбусная линия. В рамках масштабной реконструкции главной выставки страны мы решили возродить транспортные маршруты для гостей», — отметили в пресс-службе выставки.

Уточняется, что конечные остановки электробуса расположены по обе стороны от арки главного входа.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Сочинский национальный парк разработал квест для детей.

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