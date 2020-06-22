Эксперт дал рекомендации по защите смартфона от самовозгорания

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Руководитель Hi-Tech mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал о способах защитить смартфон от возгорания в условиях летней жары.
Эксперт дал рекомендации по защите смартфона от самовозгорания
  • Pixabay

«И зимой, и летом перепады температур крайне негативно сказываются на аккумуляторах. Если зимой смартфон просто откажется заряжаться или отключится, то летом возможны более серьёзные последствия — вплоть до самовозгорания. За этим надо следить, поскольку лето с каждым годом становится все жарче», — предупредил специалист в беседе с радио Sputnik.

Он отметил, что устройство может нагреваться даже в выключенном состоянии, поэтому необходимо следить, чтобы на корпус смартфона не попадали прямые солнечные лучи.

Кроме того, Дмитрий Рябинин рекомендовал избегать летом плотных чехлов, препятствующих циркуляции воздуха, а также не запускать тяжёлые приложения на длительное время.

По его словам, если смартфон сильно нагрелся, не следует резко его охлаждать, лучше дать остыть постепенно.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН напомнил о необходимости дезинфицировать смартфоны в связи с ситуацией с коронавирусом.

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