В Москве создали онлайн-карту парков и улиц с бесплатным Wi-Fi
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства города.
«Для удобства жителей на mos.ru запущена интерактивная карта, которая отображает все точки доступа к городскому Wi-Fi в парках и общественных местах. По мере развития городской сети карта будет обновляться и содержать информацию о новых точках доступа», ― заявила руководитель продукта «Общегородской Wi-Fi» Департамента информационных технологий города Москвы Александра Харитонова.
Отмечается, что найти эту информацию можно на портале mos.ru в разделе «Карты».
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице с 20 июня по 10 июля пройдёт интерактивный квест «Я шагаю по паркам».