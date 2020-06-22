В Москве создали онлайн-карту парков и улиц с бесплатным Wi-Fi

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В Москве рассказали о создании интерактивной карты, на которой отмечены точки доступа к бесплатному Wi-Fi на улицах и в парках города.
В Москве создали онлайн-карту парков и улиц с бесплатным Wi-Fi
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства города.

«Для удобства жителей на mos.ru запущена интерактивная карта, которая отображает все точки доступа к городскому Wi-Fi в парках и общественных местах. По мере развития городской сети карта будет обновляться и содержать информацию о новых точках доступа», ― заявила руководитель продукта «Общегородской Wi-Fi» Департамента информационных технологий города Москвы Александра Харитонова.

Отмечается, что найти эту информацию можно на портале mos.ru в разделе «Карты».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице с 20 июня по 10 июля пройдёт интерактивный квест «Я шагаю по паркам».

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