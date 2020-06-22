В Иркутской области режим самоизоляции продлён до 28 июня

В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня, сообщило региональное правительство.

«Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 28 июня», — приводит сообщение ТАСС.

Пожилым людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома.

При выходе из дома следует соблюдать социальную дистанцию, а также масочный режим в общественном транспорте, местах общего пользования и на работе.

Ранее власти Ханты-Мансийского автономного округа заявили о достижении пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.