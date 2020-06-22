В Иркутской области режим самоизоляции продлён до 28 июня

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В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня, сообщило региональное правительство.
В Иркутской области режим самоизоляции продлён до 28 июня
  • Reuters

«Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 28 июня», — приводит сообщение ТАСС.

Пожилым людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома.

При выходе из дома следует соблюдать социальную дистанцию, а также масочный режим в общественном транспорте, местах общего пользования и на работе.

Ранее власти Ханты-Мансийского автономного округа заявили о достижении пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

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