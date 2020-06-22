В госпитале в Чите от коронавируса вылечились половина пациентов

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Из военного многопрофильного мобильного госпиталя в Чите после лечения от коронавирусной инфекции выписаны половина пациентов, сообщило РИА Новости Минобороны России.
В госпитале в Чите от коронавируса вылечились половина пациентов
  • Reuters

«С начала работы госпиталя поступили 42 пациента, на данный момент выписан 21 человек, выписаны все в удовлетворительном состоянии», — отметила заместитель начальника госпиталя по медицинской части подполковник Туяна Смагулова.

По её словам, в госпитале остаётся ещё 21 пациент, четверо из которых готовятся к выписке.

Ранее в Читу прибыла бригада из пяти московских врачей для помощи в организации амбулаторного лечения пациентов с COVID-19.

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