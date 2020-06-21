По факту ДТП с шестью погибшими в Липецкой области возбуждено дело

Короткая ссылка
Полиция возбудила уголовное дело по факту столкновения двух легковых автомобилей в Липецкой области, в результате которого шесть человек погибли и один пострадал.
По факту ДТП с шестью погибшими в Липецкой области возбуждено дело
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК России. В результате ДТП погибли шесть человек, одна женщина находится в больнице», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области.

В феврале URA.RU писало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли двое взрослых и пятилетняя девочка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить