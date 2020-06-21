По факту ДТП с шестью погибшими в Липецкой области возбуждено дело
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
«Возбуждено уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК России. В результате ДТП погибли шесть человек, одна женщина находится в больнице», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области.
В феврале URA.RU писало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли двое взрослых и пятилетняя девочка.