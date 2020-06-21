По факту ДТП с шестью погибшими в Липецкой области возбуждено дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту столкновения двух легковых автомобилей в Липецкой области, в результате которого шесть человек погибли и один пострадал.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК России. В результате ДТП погибли шесть человек, одна женщина находится в больнице», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области.

В феврале URA.RU писало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли двое взрослых и пятилетняя девочка.