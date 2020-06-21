В Астраханской области арестовали подозреваемую в убийстве сына женщину

В Астраханской области суд арестовал местную жительницу, подозреваемую в убийстве 12-летнего сына. Тело погибшего было обнаружено замурованным в бетон.

Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

«По ходатайству следователя судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — заявили в Следственном комитете.

В рамках уголовного дела следователи назначили ряд судебных экспертиз.

Тело 12-летнего ребёнка нашли 19 июня залитым бетоном под полом дома, принадлежащего его старшему брату.

Следствие считает, что в начале марта в ходе ссоры мать ударила сына гантелью, в результате чего он скончался.

Отмечается, что во время проверки показаний подозреваемая показала, куда выбросила орудие преступления. Следователи обнаружили на дне реки пакет с металлической гантелью и мобильный телефон погибшего.

Ранее в Карачаево-Черкесии нашли тела двух пропавших несколько дней назад детей.