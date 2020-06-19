В Оренбургской области сняли режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

В Оренбургской области сняли требование об обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Все ограничения для граждан старше 65 лет сняты», — говорится в сообщении.

В то же время в регионе сохранили режим самоизоляции для прибывающих из других субъектов России, а также совместно проживающих с ними.

Бронирование мест и приём гостей в пансионатах, домах отдыха, санаториях и гостиницах Оренбургской области приостановлены до 5 июля.

При этом музеям разрешается проводить групповые экскурсии численностью не более пяти человек.

Кроме того, с 20 июня открываются летние террасы и веранды кафе.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.