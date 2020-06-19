В Оренбургской области сняли режим самоизоляции для лиц старше 65 лет
- РИА Новости
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«Все ограничения для граждан старше 65 лет сняты», — говорится в сообщении.
В то же время в регионе сохранили режим самоизоляции для прибывающих из других субъектов России, а также совместно проживающих с ними.
Бронирование мест и приём гостей в пансионатах, домах отдыха, санаториях и гостиницах Оренбургской области приостановлены до 5 июля.
При этом музеям разрешается проводить групповые экскурсии численностью не более пяти человек.
Кроме того, с 20 июня открываются летние террасы и веранды кафе.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.