Спасатели подняли со дна Феодосийской бухты столетний якорь

В МЧС Республики Крым рассказали, что спасатели подняли со дна Феодосийской бухты пятитонный якорь, который мог принадлежать линкору «Парижская коммуна».

Как передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства, якорь находился на глубине десяти метров, на расстоянии около 300 метров от береговой линии.

«Подъёмные работы осуществлялись с применением специализированных устройств: парашютов-понтонов. Сначала были проведены серьёзные подготовительные мероприятия. Необходимо было отсоединить якорь от цепи, затем транспортировать его по воде к пирсу, поднять на поверхность и перевезти», — заявил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Он также отметил, что спасатели впервые выполняли работы такого уровня сложности: к ним были привлечены археологи и историки.

Предположительно, якорь был изготовлен в 1906 году и принадлежал линкору «Парижская коммуна», который впоследствии был переименован в «Севастополь».

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