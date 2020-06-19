Спасатели подняли со дна Феодосийской бухты столетний якорь

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В МЧС Республики Крым рассказали, что спасатели подняли со дна Феодосийской бухты пятитонный якорь, который мог принадлежать линкору «Парижская коммуна».
Спасатели подняли со дна Феодосийской бухты столетний якорь
  • © Пресс-служба МЧС Крыма

Как передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства, якорь находился на глубине десяти метров, на расстоянии около 300 метров от береговой линии. 

«Подъёмные работы осуществлялись с применением специализированных устройств: парашютов-понтонов. Сначала были проведены серьёзные подготовительные мероприятия. Необходимо было отсоединить якорь от цепи, затем транспортировать его по воде к пирсу, поднять на поверхность и перевезти», — заявил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Он также отметил, что спасатели впервые выполняли работы такого уровня сложности: к ним были привлечены археологи и историки.

Предположительно, якорь был изготовлен в 1906 году и принадлежал линкору «Парижская коммуна», который впоследствии был переименован в «Севастополь». 

Ранее kp.ru сообщало, что в Краснодарском крае обезвредили 17 боеприпасов времён войны.

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