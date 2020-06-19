В Приморье рассказали о параде Победы

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Парад Победы в Приморском крае пройдёт 24 июня во Владивостоке и Уссурийске с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.
В Приморье рассказали о параде Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

Как рассказали в пресс-службе Восточного военного округа, всего в парадах примут участие более 1,6 тыс. человек от соединений и воинских частей региона, более 90 единиц вооружения и военной техники и восемь воздушных судов от армии ВВС и ПВО.

Также запланирован праздничный салют.

Населению рекомендовано смотреть мероприятия по телевизору и интернету. Предусмотрены патриотические акции, в которых можно принять участие онлайн.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали, как пройдёт парад Победы.

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